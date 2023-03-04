Протесты против судебной реформы: Бен-Гвир приехал в оперативный штаб

По сообщениям СМИ, атмосфера сегодня более напряженная, чем на прошлых демонстрациях.

Десятки тысяч протестующих вышли на демонстрации против судебной реформы в Тель-Авивеи Хайфе, тысячи — в десятках других городов.

Об этом сообщает Israel Info.

В Хайфе, по оценке организаторов, демонстрантов еще больше, чем в прошлую субботу, — порядка 35 тысяч, для города с 280-тысячным населением это огромная цифра. В Беэр-Шеве на демонстрацию пришли около 5 тысяч граждан. В Модиине сотни людей митингуют у дома министра юстиции Ярива Левина.

«Атмосфера сегодня более напряженная, чем на прошлых демонстрациях, — министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует от полиции “решительных действий”, именуя протестующих “анархистами”. Сын премьер-министра Яир Нетаниягу пошел еще дальше — он объявил демонстрантов “террористами”, и одна из завсегдатаев протестных акций даже подала на Яира жалобу в полицию. Жизнерадостные израильтяне, впрочем, не упустили случая посмеяться: родители-демонстранты дали ребенку плакат “Мама всегда говорила, что я террорист”, — пишет СМИ

Начальник полиции Коби Шабтай прибыл в оперативный штаб, чтобы лично руководить действиями полиции. Он заявил, что полиция “сделает все, чтобы защитить публику и обеспечить право на протест”, но “у протеста есть границы”, и перекрывать центральные транспортные магистрали полиция не позволит.

«Министр национальной безопасности Бен-Гвир, требующий от полиции “решительной борьбы с анархией”, приехал в оперативный штаб, расположенный рядом с улицей Каплан, и слоняется по этажам в ожидании начальника полиции и журналистов, которых пока в штабе нет», — говорится в сообщении.

שר לענייני אנרכיה וביטחון לאומי הגיע אחרי הזגזוגים לחפ»ק המשטרתי שליד מקום ההפגנה בקרית הממשלה

באת לחמם את האווירה?

בן גביר: «ערב טוב לעיתון «הארץ», היהודים תמיד מחממים את האווירה והמחבלים תמיד בסדר». pic.twitter.com/8JK6kIzefi — Josh Breiner (@JoshBreiner) March 4, 2023

Ранее Курсор сообщал, что десятки тысяч израильтян 4 марта примут участие в массовых демонстрациях против судебной реформы. Главная демонстрация запланирована в Тель-Авиве на площади Дизенгоф с шествия к комплексу на улице Каплан. В ней примут участие, в частности, экс-министр Лимор Ливнат и профессор Юваль Ноах Харари. Демонстрация откроется исполнением песни «У меня нет другой страны».

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Кроме того мы писали о том, что после многочисленных обращений к главе Моссада и после консультации с юрисконсультом организации было решено разрешить сотрудникам, выступающим против судебной реформы, участвовать в демонстрациях.