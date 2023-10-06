За последние месяцы полицейские арестовали нескольких демонстрантов на мирных протестах за поднятие палестинского флага.

Полиция Израиля в пятницу, 6 октября, арестовала пять протестующих за размахивание палестинскими флагами в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает портал Haaretz.

Отмечается, что израильские полицейские должны обеспечивать соблюдение запрета на вывешивание флагов только в том случае, если это представляет риск нарушению общественного порядка. Но на самом деле за последние месяцы полицейские арестовали нескольких демонстрантов на мирных протестах за поднятие палестинского флага.

Так, сегодня израильская полиция арестовала пятерых протестующих в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме за то, что они подняли палестинские флаги во время демонстрации в поддержку жителей Палестины.

Как сообщал Курсор, убийство 19-летнего палестинца произошло в ночь на пятницу, 6 октября, в ходе столкновений поселенцев с палестинцами в палестинской деревне Хавара, южнее Шхема.

Накануне смерти молодого человека в Хавару прибыли десятки поселенцев, которые установили там палатку. Сделано это было в знак протеста против очередного обстрела в Хаваре автомобиля с израильскими номерными знаками, в котором ехала семья поселенцев с полуторагодовалым ребенком. К счастью, тогда никто из пассажиров не пострадал.

На место происшествия прибыли подразделения ЦАХАЛа с целью разъединить стороны, используя слезоточивый газ. Двое поселенцев получили легкие ранения. Несколько десятков человек пострадали от вдыхания газа.

Также мы сообщали о том, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к министру обороны Йоаву Галанту в связи с недавними событиями в Хаваре.