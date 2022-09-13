Протесты в яслях: родители требуют уволить арабских сотрудниц

В Холоне помощь полиции потребовалась из-за конфликта родителей и работников яслей. Скандал возник после принятия на работу няней, приехавших из Восточного Иерусалима.

13 сентября в Холоне в ясли вызвали полицию. Скандал устроили родители, которые заблокировали вход для нянь арабского происхождения.

Об этом сообщили detaly.

Родители потребовали увольнения женщин, которые прибыли утром на работу из Восточного Иерусалима. Работникам яслей пришлось нажать на кнопку экстренной помощи.

Одна из матерей рассказала: «Вчера в ясли привезли четырех нянь из Восточного Иерусалима, они не говорят на иврите и не проходили проверку службы безопасности. Они не прошли обучения для работы в яслях. Родителей не поставили в известность по поводу этих работниц. Сегодня утром мы приехали в детский сад большой группой родителей, чтобы решить вопрос с инспектором по яслям и столкнулись с неотзывчивостью и непониманием по отношению к родителям и детям. Она взяла их на работу в ясли, несмотря на наше полное несогласие».

В организации НААМАТ прокомментировали недовольство родителей: «Няни-арабки проходят обучение во время работы, как и другие работницы, и есть другие сотрудницы, которые не говорят на иврите, например работницы из Украины».

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