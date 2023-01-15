Противники судебной реформы анонсировали новую акцию протеста

По словам активистов, они будут «сражаться на улицах, площадях и мостах, в судах и в Кнессете».

Организаторы вчерашней масштабной демонстрации в Тель-Авиве объявили, что в следующую субботу вечером состоится еще одна демонстрация.

Об этом сообщает Kikar.

«Огромное количество людей, которые вчера вечером вышли на площадь, … высказали свою позицию. Мы не будем бояться, и нас не остановят. Все мы вместе продолжим вести и управлять борьбой за имидж и идентичность Израиля как демократического и либерального государства», — заявил председатель Движения за качество правительства доктор Элиад Шрага.

По его словам, «мы будем сражаться на улицах, площадях и мостах, в судах и в Кнессете».

«Мы никогда не отступим, мы никогда не поднимем руки и никогда не сдадимся — чего бы это ни стоило. сохраняя израильскую демократию, и мы это сделаем. Выходите на площадь толпами», — сказал активист.

Как сообщал Курсор, накануне, несмотря на дождь и холод, тысячи людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы.

Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Ранее Курсор информировал о том, что активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».