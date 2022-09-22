Провал на шоссе Аялон: открытие въезда на развязку снова перенесли

В четверг, 22 сентября, представители компании Ayalon Routes заявили, что съезд на развязку Ха-Шалом с шоссе Аялон в Тель-Авиве будет заблокирован до конца праздников.

Об этом сообщает издание News.walla.

Дорогу откроют только вечером 27 сентября или утром 28 сентября. Такая задержка вызвана продолжающимися на месте ремонтными работами. В компании «Нетивей-Аялон» отметили, что наблюдается просачивание грунтовых вод с расположенной возле автотрассы строительной площадки.

«Курсор» писал ранее, что обвал в асфальте на шоссе Аялон образовался 17 сентября, в результате ЧП пять рядов в южном направлении пришлось перекрыть. Министр транспорта Мейрав Михаэли отреагировала на инцидент и отметила, что обрушение дорожного покрытия не связано с транспортными проектами в данном районе. Инцидент произошел из-за работ компании «Азриэли», которая ведет строительство рядом с трассой. И представители компании взяли на себя ответственность за произошедшее.

Еще мы писали, что директор управления планирования и развития инфраструктуры при министерстве транспорта Шай Кедем говорил, что работы по ликвидации провала на шоссе Аялон возле развязки ха-Шалом будут завершены не позднее утра 19 сентября.

Напомним, что в конце августа на шоссе Аялон обустроили дополнительную полосу для транспорта.