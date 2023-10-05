Прямые рейсы из Израиля откроются еще в одну популярную страну — заявление министра Регев

Готовьте чемоданы: скоро ожидаются прямые рейсы из Израиля в Мексику.

Прямые рейсы из Израиля в Мексику начнут выполняться в ближайшее время. Пунктами назначения рейсов из нашей страны станут Канкун и Мехико.

Как пишет Maariv, об этом сегодня утром сообщила министр транспорта Мири Регев, которая недавно ездила в Мексику с официальным визитом.

«Прямые рейсы из Израиля в Мексику сэкономят пассажирам много часов и много денег. До сих пор полеты между странами были возможны только с пересадкой в ​​Европе, США или Канаде, совсем скоро начнутся и будут осуществляться прямые рейсы», — сказала Регев.

Далее она добавила: «Эти полеты станут дополнительным вкладом в израильскую экономику, в соединение Израиля с миром и снижение стоимости полетов. Во время визита я встретилась с еврейскими общинами и отпраздновала Суккот вместе с ними, а также укрепила с ними отношения. Я встретила сильную, верующую еврейскую общину в Мексике и сионистов, которые поддерживают Государство Израиль».

Также Регев пригласил министра транспорта Мексики и его заместителя принять участие в международной транспортной конференции, которая пройдет в Израиле в ноябре этого года.

Курсор писал, что бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о запуске двух новых рейсов.

Напомним также, что в СМИ сообщили о проблемах в работе аэропорта Бен-Гурион. Очереди, задержки рейсов и невовремя доставленный багаж — все это говорит о том, что Бен-Гурион не работает должным образом.