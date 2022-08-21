Прятали форму ЦАХАЛа: стало известно о задержании еще семерых террористов

Семь подозреваемых в терроризме были арестованы в субботу вечером в Иудее и Самарии силами ЦАХАЛа, пограничной полиции и ШАБАКа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Силы безопасности провели операции в деревне А-Забадда, городе Хеврон и деревне Бейт-Фаджар в секторе региональной дивизии Эцион, где при задержании трех разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, у них была обнаружена форма ЦАХАЛа.

Потерь среди израильских сил безопасности не зафиксировано.

Напомним, что ночью 20 августа арабские террористы открыли огонь из Сильвада по израильскому автобусу к северу от поселка Офра в округе Биньямин.

Ранее мы писали, что представители ХАМАСа и «Исламского джихада» осудили решение Германии о возбуждении дела в связи с разжиганием ненависти Аббасом, называя это «предвзятым отношением».