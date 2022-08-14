Семья из США пострадала при ночном теракте в Иерусалиме

Среди восьми пострадавших во время стрельбы террориста, открытой в Старом городе, оказалась семья хасидов, приехавшая из Соединенных Штатов.

В ночном теракте пострадала хасидская семья Глик из США.

Об этом сообщил канал Люди в черном.

По информации медиков МАДА, глава семьи – в крайне тяжёлом состоянии, в коме. Состояние его сына оценивается, как средней тяжести.

«Курсор» писал о теракте в Иерусалиме: озвучены новые детали. Восемь человек ранены, в том числе двое в тяжелом состоянии, в результате обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.

«Курсор» ранее писал, что ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме «естественной реакцией». Руководство ХАМАСа угрожает продолжением и эскалацией терактов в Иерусалиме. Боевики приветствуют террористов, стрелявших в людей в Старом городе.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта. Автобус был обстрелян после того, как опустили пандус для человека в инвалидной коляске. Водитель автобуса не смог начать движение сразу после стрельбы.

Редакция писала, что заявил Ганц о теракте в Иерусалиме: Силовики схватят террористов. Министр обороны заявил, что силы безопасности действуют на местах, оцепили близлежащие районы и схватят террористов и их помощников.