Путешествие по Европе: израильтянам подсказали, в какие даты не следует лететь на континент

Ожидаются сбои в европейской авиационной отрасли, которая уже рушится от перегрузок. Вот все, что вам нужно знать.

Нет сомнений в том, что авиационный хаос, охвативший Европу, создает много встречных ветров, и помимо больших нагрузок, вызванных нехваткой персонала, в настоящее время по всей Европе ожидаются сбои из-за забастовок и санкций со стороны сотрудников авиакомпаний, а также сокращений рейсов.

Сайт The Points Guy составил полный список всех известных на данный момент проблем в сфере авиации в Европе. Проще говоря: это даты, когда действительно не стоит лететь на континент.

24 июня — 2 июля: забастовка сотрудников RyanAir.

Сотрудники бюджетной авиакомпании RyanAir устали от продолжающегося ущерба их условиям занятости и заработной плате и вводят санкции.

Например, в Испании с 30 июня по 2 июля будут забастовки.

29 июня: забастовка пилотов Scandinavian Airlines.

Если вы планируете лететь в этом месяце в Данию, Швецию или Норвегию, имейте в виду, что 29 июня ожидается забастовка пилотов Scandinavian Airlines (SAS) в знак протеста против условий оплаты.

С 1 июля по 31 августа: ограничения в лондонском аэропорту Гатвик.

Хотя это не забастовка, результаты будут не менее хаотичными: в летние месяцы лондонский аэропорт Гатвик в Великобритании будет вводить ограничения на количество пассажиров, проходящих через его объекты.

В связи с этим многие рейсы будут отменены. Это второй по загруженности аэропорт в стране после Хитроу, и, согласно новым ограничениям, он будет принимать 825 рейсов в июле и 850 рейсов в августе (по сравнению с более чем 900 обычно в этот период).

1–31 июля: забастовка EasyJet в Испании.

Сотрудники компании по всей Испании готовятся к забастовке в течение всего июля после переговоров, которые длятся с февраля, но не дали никаких результатов.

В течение девяти дней в этом месяце будет проходить полноценная 24-часовая забастовка. Наиболее проблемными датами будут 1-3 июля, 15-17 и 29-31 июля.

1–30 июля: сбои в работе Lufthansa

Национальная авиакомпания Германии отменяет около 1000 своих рейсов в преддверии напряженных июльских выходных из-за нехватки рабочих.

Это около пяти процентов всех его рейсов выходного дня в этом месяце.

С конца июля и весь август: забастовка British Airways.

С конца июля и в течение августа сотрудники стойки регистрации British Airways будут бастовать в аэропорту Хитроу.

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