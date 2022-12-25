Путин предъявляет новые претензии на недвижимость в Иерусалиме — СМИ

По словам активистов, новые притязания российского президента «связаны с внутренними нуждами российской пропаганды в связи с падением популярности путина».

Президент россии владимир путин* требует от Израиля не только Александровское подворье, но вдобавок еще и три других объекта недвижимости в Иерусалиме. В частности, речь идет о монастыре Марии Магдалины на Елеонской горе, Вознесенском храме на южной вершине Масличной горы и расположенной по соседству церкви Мужей Галилейских, где располагается частная резиденция патриарха Греческой православной церкви.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что на кладбище монастыря Марии Магдалины покоится бабушка британского короля Чарльза III, принцесса Алисса Баттенбергская и это место “очень важно для Британии”, а на территории церкви Мужей Галилейских живет летом греческий патриарх.

По словам активиста Алекса Тенцера, новые притязания “связаны с внутренними нуждами российской пропаганды в связи с падением популярности путина”.

“В россии чувствуют, что Нетаниягу ослаблен и самое время давить на него, требуя выполнения обещаний”, — сказал активист, добавив, что Израиль должен “немедленно отвергнуть российские притязания, молчание нам навредит, в особенности на фоне войны в Украине”.

Как сообщал Курсор, на днях президент россии владимир путин внезапно отменил запланированный визит в нижний тагил, где должен был посетить танковый завод. Неожиданное изменение планов главы кремля подогрело слухи об ухудшении его состояния здоровья.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!