Путин выступил с новым заявлением, связанным с Украиной

Президент *рф владимир путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на оккупированных россией украинских территориях.

Об этом сообщает «ТАСС».

По словам кремлевского диктатора, несмотря на все сложности, работа по восстановлению социальной сферы уже идет в оккупированных территориях. Он упомянул, что в Запорожской области открыли медицинские учреждения.

Также путин поручил обеспечить ускоренную реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее журналисты выяснили, что элита россии сомневается, что рф победит в войне.

Также «Курсор» сообщал, что рф пытается скрыть огромные потери с помощью кремации.

Помимо этого в россии солдат совершил суицид и оставил записку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!