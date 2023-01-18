Пьяный и без прав: на 35-м шоссе полиция задержала водителя маршрутки

Сотрудники израильской полиции арестовали 38-летнего жителя Рахата за то, что он сел за руль маршрутного такси в состоянии алкогольного опьянения и с водительскими правами, у которых давно истек срок действия.

Инцидент произошел на 35-м шоссе в районе Бейт-Гуврина. Полиция остановила маршрутчика и в ходе проверки заметила, что от мужчины исходит сильный запах алкоголя. Тест показал, что водитель находится в состоянии тяжелого опьянения. И как оказалось, срок действия его водительских прав истек почти год назад и он не имел права управлять транспортным средством.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, отправили на допрос, а после под домашний арест. Его автомобиль на месяц был арестован. Прокуратура предъявит мужчине обвинения.

«Курсор» писал ранее, что полиция арестовала водителя автобуса на шоссе 1. В ходе проверки у правоохранителей возникло подозрение, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Еще мы писали, что согласно данным Центрального статистического бюро, более трех четвертей израильтян опасаются попасть в автомобильную аварию, и более половины водителей регулярно превышают установленную скорость более чем на 10 км.

Напомним, что в Гуш-Эционе на водителя автобуса №381 компании «Эгед таавура» было совершено нападение. В результате мужчина с травмами попал в медицинское учреждение. Инцидент произошел недалеко от еврейского поселения Эфрат. Пассажир зашел в общественный транспорт и начал кричать на водителя.