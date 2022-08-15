Пытки в Акко: арабы держали человека в клетке

Полиция обнаружила у арабов в Акко клетку, в которой находился замученный бездомный человек, сообщивший о длительных издевательствах и пытках собаками.

Во время операции полиции по борьбе с арабской организованной преступностью в Акко сотрудники полиции обнаружили человека в клетке, который оказался бездомным.

Об этом сообщил 9tv.

По словам пострадавшего, несколько месяцев назад пятеро арабов, державших собак и лошадей в городе, стали заставлять его чистить конюшни и собачьи загоны – убирать навоз и вычищать помещения. Ему приходилось заниматься этим под угрозой побоев и ножевой расправы, без какой бы то ни было оплаты.

Спустя полгода человек сказал арабам, что больше не собирается убирать навоз за их «зоопарком». Тогда его заперли его в клетку и продержали там несколько дней. В это время похищенного били палками, в клетку запускали собак, которые кусали его по команде хозяев. Скорее всего, его замучили бы до смерти, если бы полиция не обнаружила клетку.

По этому делу арестованы 26-летний Джихад Бадуй, 23-летний Хазам Насер, 28-летний Галаб Асуад, 30-летний Ахмед Хатиб и 30-летний Галаль Табрани. На днях дело против ни передадут в суд, а пока они находятся под стражей в КПЗ.

Личность потерпевшего, его происхождение и прочие данные не разглашаются.

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