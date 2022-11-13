В Ликуде предложили Дери и Смотричу умерить свои требования

Комментарии прозвучали из-за того, что Дери, как сообщают СМИ, требует портфель Минфина, а Смотрич настаивает на портфеле Минобороны.

Вступающий в должность член Кнессета от Ликуда Дэнни Данон предложил лидеру ШАС Арье Дери и Бецалелю Смотричу от Религиозного сионизма снизить свои требования на коалиционных переговорах.

«Ликуд должен держать портфели старших. Наши партнеры забывают, что у нас 32 места», — сказал Данон общественному вещателю «Кан».

Комментарии прозвучали из-за того, что Дери, как сообщается, требует портфель Минфина, а Смотрич настаивает на портфеле Минобороны.

Ранее в этом году Дери признался в налоговых правонарушениях — это его вторая уголовная судимость — и ушел из Кнессета в рамках сделки о признании вины. Тем не менее, он возвращается в израильский парламент со своей партией, имеющей 11 мест, что делает ее второй по величине партией в правом религиозном блоке после Ликуда.

Согласно последним сообщениям, Нетаниягу не хочет передавать оборонный портфель Смотричу.

Сообщается, что Смотрич подозревался в планировании теракта на главной автомагистрали Тель-Авива в знак протеста против ухода Израиля из сектора Газа в 2005 году. Он был арестован во время протестов против вывода войск и в течение трех недель содержался под стражей службой безопасности ШАБАКа, сохраняя свое право хранить молчание и отказываясь сотрудничать со следствием.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу прибыл в резиденцию президента перед получением мандата.