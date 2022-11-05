Глава РААМ заявил, что разрешение еврейской молитвы на Храмовой горе «приведет к войне»

Мансур Аббас сказал 12-му каналу, что он «обеспокоен» очевидным новым правительством, которое, как ожидается, будет самым религиозным в истории Израиля и будет включать в себя крайне правых.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Поскольку члены Религиозного сионизма и «Оцма-Йегудит» часто говорят о стремлении к большему еврейскому влиянию в Иерусалиме и предпринимают действия в Старом городе, которые арабы считают провокационными, Аббас сказал, что еврейская молитва на Храмовой горе, как того хотят некоторые религиозные правые, «приведет к войне».

«Давайте не будем наивными. Когда речь заходит о самой деликатной теме, а именно о святых местах… у людей перестает работать сознание и берут верх религиозные чувства. Мы видели, сколько раундов эскалации было вызвано провокациями в мечети Аль-Акса», — сказал глава РААМ.

Израиль десятилетиями соглашался поддерживать статус-кво на Храмовой горе, согласно которому евреям разрешалось посещать ее под охраной полиции, но не молиться. В течение многих лет посещения евреев были ограничены, но в последние годы их число резко возросло, и власти начали тихо разрешать еврейские молитвы.

Мусульмане выражают растущую тревогу и гнев в связи с тем, что они воспринимают как попытку Израиля все больше контролировать это место, которое во время недавних высоких праздников посетило рекордное количество евреев. Присутствию еврейских посетителей на Храмовой горе противостоят палестинцы, и ХАМАС предупредил о насильственных «последствиях» посещения во время еврейских праздников, когда на территории комплекса были зафиксированы небольшие потасовки.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, который возглавляет фракцию «Оцма Иегудит» и стал звездой выборов на этой неделе, часто посещал Храмовые горы, выступая за суверенитет Израиля. Во время недавних праздников член Кнессета от религиозного сионизма Симха Ротман протрубил в шофар на мусульманском кладбище недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме.

Выступая в понедельник, лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу, который должен сформировать следующее правительство, подтвердил, что он «сохранит статус-кво» на Храмовой горе, несмотря на давление со стороны Бен-Гвира. Глава «Оцма Иегудит» претендует на пост министра общественной безопасности, что возложило бы на него ответственность за поддержание мира в святом месте Иерусалима.

Храмовая гора является самым священным местом в иудаизме и почитается как местонахождение обоих древних еврейских храмов. Комплекс является третьей святыней ислама и управляется Иорданией в рамках договоренности с Израилем.

В телеинтервью Аббас также прокомментировал работу уходящей коалиции: «Мы выяснили проблемы арабской общественности, и поэтому мы хотели продвигать и продвигали процесс гражданского сотрудничества. Это должно было сблизить евреев и арабов и дать надежду на будущее. Мы хотели быть партнерами в поиске решений [для арабов] в Негеве и смешанных городах».

В прошлом году партия РААМ вошла в историю, когда стала первой за несколько десятилетий арабской партией, присоединившейся к израильской коалиции под руководством тогдашнего премьер-министра Нафтали Беннета.

Ранее Курсор писал, что объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Мировые лидеры поздравляют Нетаниягу с победой на выборах. После победы Биньямина Нетаньяху на выборах мировые лидеры поздравили его в социальных сетях, подтвердив свое сотрудничество с его правительством.

Стало известно, кто получит портфели в правительстве Нетаниягу. Этап распределения портфелей будет непростым, и на каждое место претендует по несколько кандидатов как от партий блока, так и от самого Ликуда.