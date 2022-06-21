«Рады, что Беннет уходит»: в ПА высказались по поводу премьерства Лапида

Палестинское руководство редко комментирует политические события в Израиле, чтобы не показаться вмешивающимся во внутренние дела Израиля.

В понедельник палестинские официальные лица были ошеломлены решением премьер-министра Нафтали Беннета объявить досрочные выборы, но заявили, что у них «нет иллюзий» относительно временного правительства во главе с назначенным премьер-министром Яиром Лапидом.

Правительство Беннета было приведено к присяге в июне прошлого года после четырех зашедших в тупик выборов. Коалиция, в которую входят восемь крайне правых, либеральных и арабских партий, вот уже несколько недель балансирует на грани распада.

В понедельник Беннет и Лапид объявили, что они исчерпали все возможности для стабилизации правительства и что на следующей неделе парламент проголосует за его роспуск.

«Мы этого не ожидали. Мы знаем, что политическая система Израиля очень неустойчива и что правительство Беннета-Лапида было хрупким, но услышать об этом решении было неожиданностью», — сказал в интервью Israel Hayom высокопоставленный палестинский источник.

«В целом, мы рады, что Беннет уходит, потому что с ним у власти не было никаких дипломатических горизонтов. Понятно, что мы за Лапида, потому что его позиция не столь радикальна, как у Беннета, но иллюзий у нас нет», — сказал он.

«Политика Беннета была столь же радикальной, как и политика Нетаниягу. Он тоже не признает решение о создании двух государств и не видит в Абу Мазене партнера», — сказал чиновник, имея в виду лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Рамаллах, продолжил он, хотел бы, чтобы израильское правительство снова сплотилось вокруг мирного процесса.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство.