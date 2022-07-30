Рай без единой медузы: в сети показали видео необычайной красоты с отдыха на Эйлатском заливе

Снова на израильских средиземноморских пляжах роятся медузы, но отдыхающим на Эйлатском заливе не грозят надоедливые создания.

Каждое лето средиземноморское побережье Израиля наполняется медузами, но в этом году их скопление больше, чем когда-либо. По словам ученых, в этом виноваты такие факторы, как изменение климата и загрязнение окружающей среды.

Эти беспозвоночные морские животные с крошечными жалами появляются каждый год, обычно в июле, хотя в некоторые годы ситуация бывает хуже, чем в другие.

Однако, встреча с надоедливыми морскими созданиями не грозит отдыхающим из отеля Almog на берегу Эйлатского залива.

Kan News показали видео с высоты птичьего полета, сделанное над пляжем в том месте, отметив, что это «рай без медуз».

גן עדן ללא מדוזות: מטיילים מבלים את השבת בשמורת הטבע אלמוגים במפרץ אילת@Itsik_zuarets

(צילום: חן טופיקיאן, רשות הטבע והגנים) pic.twitter.com/WRL39lGm3y — כאן חדשות (@kann_news) July 30, 2022

К слову, Управление природы и парков Израиля (INPA) возлагает вину за массовый приток медуз на изменение климата, а также на непосредственную деятельность человека, например, ​раскопки Суэцкого канала и сброс мусора и сточных вод в воду. Эти действия наносят вред хищникам медуз, таким как солнечные рыбы и морские черепахи, и медузы остаются без контроля.

По словам INPA, большинство медуз, встречающихся в Восточном Средиземноморье, являются инвазивными видами, которые попадают в израильские воды из Индийского океана через Суэцкий канал.

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