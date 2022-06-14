Ракевет Исраэль прекратит движение поездов между Хайфой и аэропортом Бен-Гурион

Израильская компания Ракевет Исраэль в конце июля заморозит движение поездов между Хайфой и аэропортом Бен-Гурион из-за строительства новой ветки.

Компания «Ракевет Исраэль» прекращает движение поездов на линии между Хайфой и аэропортом «Бен-Гурион» в период с 24 по 31 июля.

Сообщается, что ж/д сообщение будет заморожено между севером и центральными и южными районами страны.

Компания сообщила, что прекращение движения связано с работами на приморской ветке железной дороги. В рамках работ будет создана дополнительная ветка железной дороги длиной 65 километров.

Для того чтобы компенсировать отсутствие поездов министерство транспорта, усилит работу автобусов на прибрежном направлении и в аэропорт.

Курсор ранее писал, что в Тель-Авиве запускают электросамокаты от известной берлинской компании. Берлинские электронные скутеры TIER «выкатываются» на улицы Тель-Авива. Компания уже представлена в Европе, а также в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Катаре.

Также сообщалось, что израильтян экстренно предупредили, на каких пляжах Тель-Авива не стоит купаться. После проверки качества воды на некоторых пляжах Тель-Авива были обнаружены аномальные бактериальные загрязнения. Минздрав выпустил заявление и предупредил израильтян об угрозе.

Кроме того, тысячи израильтян продолжают летать в Турцию, несмотря на серьезное предупреждение властей. Десятки тысяч израильтян в настоящее время находятся в Стамбуле, и Турция остается любимым местом отдыха для израильтян, несмотря на угрозы.