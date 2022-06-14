В Тель-Авиве запускают электросамокаты от известной берлинской компании

Берлинские электронные скутеры TIER «выкатываются» на улицы Тель-Авива. Компания уже представлена в Европе, а также в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Катаре.

Берлинская компания TIER запускает свои электронные самокаты в Тель-Авиве и представит их в ближайшие недели в других городах, в том числе в Рамат-Гане, Гиватаиме, Холоне и Бат-Яме.

По словам представителя, компания, представленная в Европе, а также в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Катаре, в будущем может также представить свои электронные велосипеды и электронные мопеды.

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