Тысячи израильтян продолжают летать в Турцию, несмотря на серьезное предупреждение властей

Десятки тысяч израильтян в настоящее время находятся в Стамбуле, и Турция остается любимым местом отдыха для израильтян, несмотря на угрозы.

Сегодня в среду будет выполняться 43 рейса в Турцию и из аэропорта Бен-Гурион улетят около 7900 пассажиров — и это несмотря на серьезное предупреждение о поездках в Турцию, сделанное властями после попытки нападения там на граждан Израиля в прошлом месяце и новых разведывательных данных, предполагающих, что Иран попытается предпринять аналогичные операции.

Правительство Израиля призвало израильтян, находящихся в Стамбуле, как можно скорее покинуть город, а тех, кто намеревается уехать в Турцию, воздержаться от этого до дальнейшего уведомления.

Десятки тысяч израильтян в настоящее время находятся в городе, и Турция остается любимым местом отдыха для израильтян, несмотря на угрозы.

Как ранее писал Курсор, Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.