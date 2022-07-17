Ран Данкер: Байден не обиделся на Юваль Даян

«Юваль заранее всем говорила, что не может пожать друг другу руки. Президент воспринял это с пониманием», — прокомментировал события певец Ран Данкер, который выступал вместе с Даян.

Певец и актер Ран Данкер, который пел вместе с Юваль Даян на церемонии, организованной в честь президента США Джо Байдена во время его визита в Израиль на прошлой неделе, представил свою версию того, что произошло после того, как оба певца закончили свое выступление и американский президент подошел к ним, чтобы пожать им руки.

Данкер пожал руку Байдену, но Даян, которая за последние несколько лет стала ближе к еврейской традиции, улыбнулась и кивнула, объяснив, что она соблюдает еврейский закон, запрещающий физический контакт между неродными мужчинами и женщинами. После этого Даян подверглась как критике, так и похвале в израильских СМИ: одни хвалили ее за смелость, другие обвиняли в том, что она позорит президента.

«Я не мог не отреагировать на то, что Юваль Даян пережиал за последние несколько дней», — заявил Данкер в воскресенье. «Я просто хочу высказать свою точку зрения как человек, который был ближе всех к ней во время всех наших репетиций, а затем в эмоциональные моменты на сцене вместе».

Данкер отметил, что он не был лично знаком с Даян до того, как их двоих выбрали для выступления перед президентом. «Я познакомился с очень умной женщиной, которая к тому же веселая, красивая, талантливая, а главное — у нее огромное сердце, она скромна и стремится делать только добро для других», — написал он.

«В последние дни перед выступлением Юваль информировала всех, кого могла, давая понять, что она уважает еврейский закон о запрете прикосновений к представителям противоположного пола, и для нее было очень важно, чтобы об этом знали все участники выступления в резиденции президента. Я слышал, как она много раз настаивала на том, что это сообщение должно быть передано окружению президента и самому президенту».

«То, что произошло дальше, было не в ее власти, — продолжил Данкер. — Когда президент встал и направился к нам, я сразу же протянул руку и объяснил, что Юваль не может этого сделать, и Байден принял это с пониманием, улыбнулся и поблагодарил нас за песню — и все, все закончилось, и всех это устроило», — подчеркнул он.

«Люди вольны соглашаться или не соглашаться с ее решением. Но безудержные нападки в социальных сетях со стороны всех этих анонимных «героев»… это просто ужасно», — добавил он.

Обращаясь непосредственно к Даян, Данкер заключил: «Юваль, дорогая, я был просто потрясен каждой минутой. Идеальный партнер, единственный в своем роде певец, и я с нетерпением жду возможности спеть с тобой снова».

Курсор ранее писал, что певица Юваль Даян рассказала, почему не пожала руку Байдену. «Те, кто говорят, что я не уважаю Байдена, должны извиниться перед моими родителями», — говорит Юваль Даян, которая утверждает, что неоднократно сообщала сотрудникам президентской резиденции о своих убеждениях.