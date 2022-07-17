Израильтян озадачило удаление одного из постов в аккаунте Байдена в Twitter

Президент США Джо Байден вернулся домой после завершения визита на Ближний Восток, который начался в Израиле и закончился в Саудовской Аравии.
Во время обратного пути в Соединенные Штаты в аккаунт президента в Твиттере было загружено видео, в котором в восторженных выражениях подытоживается поездка в Израиль. Однако всего через несколько часов видео было удалено без объяснения причин.
Согласно сообщению Kan News, видео, в котором показаны основные моменты визита в Израиль и Палестинскую автономию, было загружено после полуночи и вскоре было удалено.
К видео, размещенному в Твиттере, было приложено несколько слов президента Байдена.
«Каждый шанс поработать с Израилем — это благословение, — написал президент, — своим визитом я подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и положил начало новым технологическим партнерствам».
«Пусть Израиль и США продолжают вместе процветать на благо мира», — заключил Байден в удаленном твите.
Напомним, что бывший посол Соединенных Штатов в ООн Никки Хейли заявила, что Штаты встали на опасный путь. Речь идет об отношении администрации президента США Джо Байдена к Ирану.
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