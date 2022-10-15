Ранение подростка в Джиср аз-Зарка: появились детали происшествия

Как оказалось, 13-летний подросток вышел из дома, чтобы купить пиццу, а оказался в больнице с серьезным ранением.

В арабской деревне Джиср аз-Зарка был ранен 13-летний подросток. Вместе с 9-летней сестрой он вышел из дома за пиццей, но получил ранение в грудь и был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента вызвали бригаду «скорой» помощи, которая застала юношу в критическом состоянии. Его доставили в медицинский центр «Гилель Яффе» в Хадере, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Сотрудники полиции начали расследование. По словам родителей, из пистолета выстрел неизвестный мужчина в маске, но пуля предназначалась не ему. В полиции также считают, что мальчик был ранен случайно.

Отметим, что в начале недели было совершено покушение на другого подростка — 17-летнего Джаляла Амаша, который в дальнейшем скончался. Вероятно, злоумышленники пытались отомстить тем, кто совершил нападение, а 13летнйи подросток просто оказался не в том месте.

«Курсор» писал ранее, что в Шибли-Умм-эль-Ганаме 52-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия.

Еще мы писали, что в Шфараме произошла стрельба, в ходе которой тяжелые ранения получил молодой мужчина, а также его 50-летний отец.