В Шфараме ночью тяжело ранили мужчину: первые подробности

После оказания мужчине помощи на месте, его доставили в больницу, где врачи охарактеризовали его состояние как тяжелое.

В ночь на субботу, 1 октября, в Шфараме произошла стрельба, в ходе которой тяжелые ранения получил молодой мужчина, а также его 50-летний отец.

Об этом сообщает News.walla.

На место инцидента вызвали бригаду «скоро» помощи (МАДА), которая оказала молодому человеку первую помощь, он был в сознании, но потерял много крови. После его госпитализировали в медицинское учреждение «Рамбам» в Хайфе, где медики оценили его состояние как тяжелое.

Вместе с ним в больницу доставили и его 50-летнего отца, который также был ранен во время инцидента. Но у него травмы средней степени тяжести.

Сотрудники полиции начали расследовать обстоятельства происшествия. Пока не понятно, из-за чего могла возникнуть стрельба. Подозреваемых еще не задержали.

«Курсор» писал ранее, что 21 сентября, на детской площадке в Шфараме на севере Израиля произошел чрезвычайный инцидент, в результате которого была ранена 31-летняя женщина.

Еще мы писали, что на улице ха-Гиборим в Хадере в ходе драки был серьезно ранен 30-летний мужчина.

Напомним, палестинец напал на инспектора Совета Биньямина, который пытался остановить его автомобиль для обычной проверки. Есть версия, что преступник управлял угнанной машиной, а потому его решили проверить.