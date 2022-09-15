Глава РААМ Мансур Аббас: Никто не собьет нас с пути

Мансур Аббас заявил, что партия РААМ продолжит после предстоящих выборов «политическое партнерство», а также он призвал к повышению явки избирателей среди арабского сообщества Израиля.

Аббас представил список кандидатов от своей исламской фракции в ЦИК и заявил, что его политическое движение продолжит «путь политического партнерства в следующем Кнессете». Ожидается, что РААМ предпримет попытку присоединиться к следующей коалиции, вне зависимости от ее лидера.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Никто не собьет нас с пути», – добавил политик.

Аббас упомянул о результатах опросов, которые прогнозируют исторически маленькую явку избирателей в арабском сообществе. Он призвал избирателей сделать так, чтобы в ноябре их голоса услышали, а также подталкивает их к голосованию за Объединенный список арабского большинства.

Отметим, что в прошлом году РААМ порвал с Объединенным списком и баллотировался перед выборами в марте того же года. После этого он стал первой независимой арабской партией, которая присоединилась к коалиции. В Объединенном списке раскритиковали РААМ за включение в политику Израиля до появления заслуживающего доверия движения в отношении национальных устремлений палестинцев и достижения полного паритета в государстве.

Также репортер спросил у Аббаса, изменилось ли отношение членов РААМа, которые были против ЛГБТ. В частности, речь идет о депутате Кнессете Валиде Таха.

«Это полностью религиозный вопрос, а не гуманистический», – ответил Аббас.

Ранее мы рассказывали, что Мансур Аббас демонстративно восхвалял лидеров ХАМАСа и призывал объединить усилия против «общего сионистского врага».

Также «Курсор» сообщал о словах Лапида касаемо того, что Израиль ожидает, что ПА возьмет на себя ответственность и будет бороться с терроризмом.

Помимо этого, недавно юрсоветник правительства Гали Бахарав-Миара отклонила предложение судьи Высшего суда справедливости.