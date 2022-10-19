Раскрыта интересная деталь об освобождении Наамы Иссахар из тюрьмы рф, связанная с Нетаниягу

В обнародованном докладе говорится, что москва* использовала израильтянку в качестве козыря в своих усилиях по предотвращению экстрадиции хакера алексея буркова из Израиля в США.

После того, как американка израильского происхождения Наама Иссахар была заключена в тюрьму в россии, ее возможное освобождение в 2020 году было отложено на 24 часа, чтобы тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу мог сфотографироваться с девушкой, когда она получала свободу.

Об этом говорится в выпуске программы журналистских расследований «Zman Emet», вышедшей накануне на общественном телеканале «Кан», сообщает The Times of Israel.

Иссахар, которой на тот момент было 26 лет, была приговорена к семи годам тюремного заключения в москве по обвинению в контрабанде наркотиков в 2019 году после того, как 10 граммов марихуаны были обнаружены в ее сумках во время поездки из Индии. Она была освобождена в январе 2020 года, отсидев 10 месяцев, получив помилование от президента рф владимира путина.

Освобождение Иссахар произошло за два месяца до выборов в марте 2020 года, вторых общенациональных выборов за несколько месяцев после того, как Нетаниягу не смог сформировать правительство по итогам опросов в сентябре 2019 года. В программе говорится, что освобождение Иссахар было отложено на день, чтобы Нетаниягу мог поприветствовать ее в Москве. На протяжении всей избирательной кампании Нетаниягу рекламировал свои тесные отношения с путиным.

Даниэль Коган, консультант по коммуникациям, нанятый семьей Иссахар для управления кампанией за ее освобождение, рассказал программе, что после того, как путин издал помилование, главный раввин России Берл Лазар уведомил мать Иссахар Яффу, что «ваша дочь сейчас выходит из ворот», после чего Яффа собрал сумку и отправился в тюрьму.

«Значит, она сидит перед тюремными воротами и ждет. Час, два часа, три, четыре и ничего», — сказал Коган и добавил, что только через шесть часов она сдалась, осознав, что освобождение ее дочери отложено.

«Она была крайне разочарована. Она сказала, что была уверена, что вернет Нааму. А потом в СМИ разошлись безумные слухи о том, что премьер-министр Израиля Нетаниягу приземлится в Москве и вернет Нааму домой», — сказал Коган.

Нетаниягу, находившийся в то время с визитом в США, резко изменил свое расписание, чтобы вылететь в Москву, где он встретился с Иссахар. Официальная причина была определена как «информирование путина о региональных событиях», а фактическая причина заключалась в получении фото с освобожденной израильтянкой для его предвыборной кампании.

«Zman Emet» не предоставил дополнительных подтверждений того, что задержка была вызвана в интересах Нетаниягу.

Суровый приговор за то, что многие считают незначительным правонарушением, был расценен как попытка россии использовать Иссахара для освобождения алексея буркова, российского хакера, который руководил инфоцентром для международных киберпреступников и был арестован в Израиле в 2015 году. Правительство рф боролось с его экстрадицией в США и подало собственный запрос об экстрадиции.

Эпизод «Zman Emet» во вторник предоставил дополнительные доказательства в поддержку версии о том, что Иссахар использовалась рф в качестве козыря в ее усилиях по предотвращению экстрадиции буркова в США, как это предполагалось израильскими официальными лицами в то время. В конце концов Израиль экстрадировал руркова в США в ноябре 2019 года, несмотря на возражения России.

Сообщается, что после возвращения Иссахар и ее семья получили выговор от помощника премьер-министра после того, как она не упомянула его в посте, поблагодарив тех, кто выступал за ее освобождение.

Сегодня Иссахар живет в США и воздерживается от интервью о политических аспектах своего освобождения.

Курсор писал, что один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Нетаниягу решил разгромить Шакед на последнем отрезке кампании.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!