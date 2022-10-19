Опрос: партия Нетаниягу теряет популярность

Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Новый опрос, опубликованный Kan News, показывает, что партия «Ликуд», возглавляемая лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу, ослабевает по мере приближения выборов в Кнессет 25-го созыва.

Опрос показывает, что «Ликуд» опустился до 31 места — это самый низкий результат в текущем избирательном цикле. «Еш Атид», с другой стороны, продолжает улучшаться по сравнению с предыдущим опросом и поднялся до 25 мест.

Партия «Религиозный сионизм» получила одно место от «Ликуда» и получила 14 мест, что является максимальным показателем, который она когда-либо получала в опросе Kan News. Партия «Лагерь государственников» продолжает слабеть и получила 11 мест. ШАС и «Яадут а-Тора» получили 8 и 7 мест соответственно.

«Исраэль Бейтену» получила дополнительное место за счет партии «Лагерь государственников» и поднялась до 7 мест. Авода получила 5 мест, МЕРЕЦ — 4 места, РААМ и Хадаш-Таал получили по 4 места каждая.

Балад набрал ниже избирательного порога — 2%, а «Еврейский дом» — еще ниже — 1,9%.

Опрос показывает, что правый блок под руководством Нетаниягу получает 60 мест, что на одно место меньше, чем большинство в 61 место, необходимое для формирования правительства.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Нетаниягу решил разгромить Шакед на последнем отрезке кампании. По сообщению СМИ, «Ликуд» опасается потери голосов критически настроенных правых, если партия «Еврейский дом» потерпит поражение на выборах.

Курсор публиковал данные опроса: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом». Газовое соглашение с Ливаном, вызвавшее политическую напряженность на фоне волны терактов привело к незначительному изменению распределения голосов избирателей в преддверии выборов в Кнессет 25-го созыва.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников. Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.