Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу

Министр обороны Бени Ганц готов войти в состав коалиции, включающей бывшего премьер-министра Нетаниягу, но не возглавляемой им.

За две недели до того, как израильтяне в пятый раз за три с половиной года придут на выборы, министр обороны Бени Ганц заявил во вторник, что готов участвовать в коалиции с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу, но только при определенных условиях.

Выступая во вторник утром на Radio BeRama, Ганц сказал, что готов работать в коалиции, в которую входит Нетаниягу, при условии, что Нетаниягу не будет занимать пост премьер-министра или любой другой министерский пост в правительстве.

«Я не буду сидеть под руководством Нетаниягу или вместе с ним в правительстве», — сказал Ганц.

Ганц добавил, что он не примет никакого правительства, которое опирается ни на партию «Хадаш-Тааль» (ранее «Объединенный арабский список»), ни на Религиозную сионистскую партию.

«Вы не можете [иметь коалицию, которая] опирается на «Объединенный список», но вы также не можете полагаться на Бен-Гвира и Смотрича на другом конце спектра. Поэтому я надеюсь, что мы сможем создать правительство национального единства».

Ранее Курсор писал, что Израиль отклонил просьбу Украины о телефонном разговоре с министром обороны.