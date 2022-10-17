Нетаниягу решил разгромить Шакед на последнем отрезке кампании — СМИ

Согласно сообщению 12-го канала, на заключительном отрезке кампании перед выборами 1 ноября лидер оппозиции Биньямин Нетанияг решил жестко преследовать «Еврейский дом» и его лидера Айелет Шакед и обеспечить, чтобы она не преодолела избирательный барьер.

«План Нетаниягу состоит в том, чтобы гарантировать, что «Шакед не останется ни с одним правым избирателем», — сообщили в новостях 12 канала о мыслях в ближайшем окружении лидера «Ликуда».

В сообщении говорится, что в ближайшие дни «Ликуд» начнет полномасштабную атаку на министра внутренних дел с целью лишить ее поддержки правых.

Шакед считалась загадкой для Нетаниягу, поскольку он стремится получить как минимум 61 место в Кнессете и обеспечить свое возвращение к власти. Хотя она сказала, что поддержит его на посту премьер-министра, голоса Шакед и «Еврейского дома» намного ниже избирательного порога.

Тем не менее, она до сих пор отказывается выйти из гонки. «Ликуд» опасается потери голосов критически настроенных правых, если ее партия потерпит поражение, и обсуждает, попытаться ли помочь ей преодолеть порог или лишить ее всякой поддержки. По сообщению 12-го канала, теперь партия остановилась на последней тактике.

Ранее в этом месяце источники в «Ликуде» сообщили сети, что Нетаниягу может пожалеть о попытках оттеснить Шакед на второй план, поскольку она может быть единственным шансом лидера оппозиции сформировать правую коалицию из 61 места в Кнессете.

Ряд неназванных источников в партии заявили, что Нетаниягу «совершает ошибки в управлении [политической] кампанией, и одной из них является поведение вокруг Шакед». Сама Шакед сказала, что она — единственный шанс Нетаньяху вернуть себе пост премьер-министра.

Возглавляемый Нетаниягу правый религиозный блок (состоящий из Ликуда, ШАС, Яадут а-Тора, Религиозного сионизма — Оцма-Йегудит) в настоящее время набирает 59-60 мест, и весьма вероятно, что исход выборов может быть определен одним или двумя места.

Ранее Курсор публиковал данные опроса: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом». Газовое соглашение с Ливаном, вызвавшее политическую напряженность на фоне волны терактов привело к незначительному изменению распределения голосов избирателей в преддверии выборов в Кнессет 25-го созыва.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников. Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.