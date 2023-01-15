Раскрыта личность солдата, погибшего на базе ЦАХАЛа в результате взрыва

Один солдат погиб, трое ранены в результате взрыва на базе ЦАХАЛа.

Один солдат ЦАХАЛа погиб и трое получили ранения в результате несчастного случая, когда в их комнате взорвалась граната. Инцидент произошел на базе бригады Кфир в Иорданской долине.

Об этом сообщила ЦАХАЛ в воскресенье утром.

Армия обороны Израиля опознала погибшего солдата как 18-летнего капрала Дениса Зиновьева из Петах-Тиквы.

הותר לפרסום: רב"ט דניס זינובייב מפ"ת, הוא הלוחם שנהרג הלילה בבא"ח כפיר https://t.co/q1KF226Vz2 — עכשיו 14 (@Now14Israel) January 15, 2023

По данным ЦАХАЛа, Зиновьев нашел гранату во время учений.

Далее выяснилось, что он принес гранату в свою комнату на базе, что было не по правилам.

ЦАХАЛ считает, что с гранатой не играли, и она взорвалась, когда сумка, в которой она находилась, упала на пол.

Солдаты ЦАХАЛа не спали, когда взорвалась граната. Трое раненых солдат не знали, что граната вообще была в комнате.

По оценкам ЦАХАЛа, погибший нашел гранату в пятницу.

Правила обязывали бы погибшего солдата сообщить о гранате своим командирам и не прикасаться к ней, не говоря уже о том, чтобы принести ее на базу или в жилой район на базе.

После взрыва в помещение приехал медицинский персонал для оказания помощи. Через несколько минут медики констатировали смерть Зиновьева. Остальных троих солдат эвакуировали в госпиталь на вертолете после того, как на месте им оказали первую медицинскую помощь

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