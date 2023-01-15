Раскрыта личность солдата, погибшего на базе ЦАХАЛа в результате взрыва

Один солдат ЦАХАЛа погиб и трое получили ранения в результате несчастного случая, когда в их комнате взорвалась граната. Инцидент произошел на базе бригады Кфир в Иорданской долине.
Об этом сообщила ЦАХАЛ в воскресенье утром.
Армия обороны Израиля опознала погибшего солдата как 18-летнего капрала Дениса Зиновьева из Петах-Тиквы.
По данным ЦАХАЛа, Зиновьев нашел гранату во время учений.
Далее выяснилось, что он принес гранату в свою комнату на базе, что было не по правилам.
ЦАХАЛ считает, что с гранатой не играли, и она взорвалась, когда сумка, в которой она находилась, упала на пол.
Солдаты ЦАХАЛа не спали, когда взорвалась граната. Трое раненых солдат не знали, что граната вообще была в комнате.
По оценкам ЦАХАЛа, погибший нашел гранату в пятницу.
Правила обязывали бы погибшего солдата сообщить о гранате своим командирам и не прикасаться к ней, не говоря уже о том, чтобы принести ее на базу или в жилой район на базе.
После взрыва в помещение приехал медицинский персонал для оказания помощи. Через несколько минут медики констатировали смерть Зиновьева. Остальных троих солдат эвакуировали в госпиталь на вертолете после того, как на месте им оказали первую медицинскую помощь
Читайте также: Бен-Гвир прокомментировал трагедию.