Расплачиваться в кафе станет удобнее: в заведениях запустили новую услугу

Расчет в кафе и ресторанах с помощью считывания QR-кода и автоматической оплаты через приложение позволит значительно сократить время на расчеты.

Новый способ расчета, запущенный в эти дни в сотнях ресторанов по всей стране, позволит не тратить время на оплату счета и не дожидаться официанта.

Об этом сообщает mako.

Оплатить счет можно будет, отсканировав QR-код, а затем уйти, не дожидаясь официанта. Планируется, что данная услуга получит широкое распространение и захватит большое количество ресторанов по всей стране. Как это работает?

В сервисе задействовано платежное приложение на телефоне. Теперь новое сотрудничество между Tabit, Bit и Grow от платежных решений Beit Mashal позволит расплачиваться в ресторане с помощью Bit, не дожидаясь официанта.

Услуга уже действует в сотнях ресторанов, включая Zozbara, Segev Express, R2M (Delixtsen, Bakery, Coffee Bar и другие), Agadir и других, и теперь ожидается, что она расширится до большего количества ресторанов.

Приложение Tabit позволяет ресторанам получать платежи с помощью QR-кода, встроенного в учетную запись. Отсканировав код, встроенный в счет, вы сможете оплатить его с помощью Bit одним щелчком мыши. Списание производится немедленно, вы также можете добавить чаевые, оплатить часть суммы, если вы делитесь учетной записью с другими людьми, и получить цифровой счет по электронной почте.

«Как только вы получите счет от официанта, вам больше не придется ждать, пока он вернется, чтобы принять платеж, как в настоящее время, если вы платите мобильным телефоном или кредитной картой. В будущем мы счета тоже не нужно ждать, мы просто разместим на столах QR-код. Когда мы закончим есть, мы оплатим через приложение и пойдем», — говорит Амит Дадош, руководитель битового подразделения.

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