Расширение «норвежского закона» прошло первое голосование

Законопроект о расширении так называемого норвежского закона прошел первое чтение Кнессета 63-54.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Законопроекту нужно еще два голоса, прежде чем он станет законом.

Ранее мы рассказывали, что комитет Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию в первый день обсуждения расширения так называемого «Норвежского закона» подсчитал, во сколько это обойдется израильским налогоплательщикам. Так, внедрение предполагаемых изменений обойдется в дополнительные расходы в виде 8,5 млн шекелей в год в действующем Кнессете, учитывая предельную стоимость пяти новых депутатов в год.

Известно, что случае его принятия увеличится максимальное количество министров, которые могут покинуть пост законодателей, а после вернуться в Кнессет, когда они перестанут занимать свои министерские должности, с 5 до 10 только для крупных партий (1/3 от общего числа для партий, которые имеют как минимум 18 депутатов). Единственная партия в нынешней коалиции, на которую распространяется действие закона, ‒ «Ликуд», куда входит 32 человека.

По мнению ряда журналистов, премьер-министр Биньямин Нетаниягу хочет принять законопроект ради облегчения пути высокопоставленным членам его партии «Ликуд» с министерствами вне Кнессета. Это проложит путь менее влиятельным политикам на задней скамье, которые получат места в парламенте.

Эта инициатива может существенно расширить законопроект, который в течение долгого времени подвергался резкой критике со стороны представителей различных политических партий. Если закон будут применять полностью, то «Ликуд» сможет оказаться даже на 42-м месте в списке.

«Курсор» сообщал о заявлении председателя ШАС Арье Дери, который сказал, что если суд примет решение о его отставке, то он не станет подчиняться и передаст это решение премьер-министру Биньямину Нетаниягу.