Раввин Амихай Элиягу прокомментировал восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору

По словам министра по делам Иерусалима и наследия, «мы действительно снова стали хозяевами в своем доме».

Министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу поприветствовал восхождение председателя партии «Оцма-Иегудит», министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, на Храмовую гору.

Об этом сообщает Kanal7.

«Я так счастлив, что он это сделал, хотя лично я решил не подниматься на Храмовую гору. Я счастлив, что мы действительно собираемся сдержать наше обещание, донести до общественности, что мы действительно снова стали хозяевами в своем доме. Мы не боимся терроризма, угроз, на Ближнем Востоке, если проявишь слабость, — тебе голову оторвут», — сказал Элиягу.

По его словам, восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору «было согласовано с главой ШАБАКа».

«Это было очень четкое заявление: «Я поднимаюсь и буду подниматься». Я думаю, мы не можем сдаться, не опустим головы. Это также аморально, когда вы поддаетесь терроризму, вы поощряете терроризм. Мы пришли измениться, это наше главное заявление», — подчеркнул раввин Элиягу.

Как сообщал Курсор, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

Бен-Гвир заявил: «Наше правительство не сдастся перед угрозами ХАМАСа. Храмовая гора — самое важное место для народа Израиля, мы поддерживаем свободу передвижения для мусульман и христиан, но и евреи имеют право подниматься на гору, а с теми, кто угрожает, нужно бороться железной рукой».

Ранее Курсор писал о намерении Бен-Гвира подняться на Храмовую гору.

Также мы информировали, что Бен-Гвир рассказал, как вернет безопасность на улицы. Новый министр национальной безопасности Бен-Гвир заявил, что «сила сдерживания и управления вернется на первый план, а общественность будет наслаждаться чувством безопасности на улицах».