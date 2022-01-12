Раввин Дов Лиор дал разрешение на посадку деревьев в Негеве

Раввин Дов Лиор заявил, что посадка деревьев в Негеве это «часть войны за Землю Израиля».

Депутат Кнессета Итамар Бен Гвир провел беседу с раввином Дов Лиором. Они обсудили как поступить с посадкой деревьев в этом году и является ли это частью борьбы за Землю Израиля.

Об этом сообщает Israel National News.

Мероприятие по посадке, организованное ЕНФ, разозлило арабских жителей этого района, которые рассматривают сионистские посадки как захват территорий, которые, по их мнению, принадлежат им. Со стороны израильского правительства это сионистский проект, направленный на укрепление израильского управления в Негеве и предотвращение преступлений и вторжений.

По словам Бен Гвира, раввин Лиор сказал ему, что для борьбы за Землю Израиля в этом году разрешено сажать деревья.

Раввин Лиор также отметил, что «война за Землю Израиля — это мицва из Торы, и к ней следует относиться как к таковой».

Между тем, депутат Кнессета Мансур Аббас вчера вечером объявил, что не будет голосовать за коалицию, пока в Негеве продолжаются посадки. Министр строительства и жилищного строительства Зеэв Элькин заявил, что не намерен останавливать движение, несмотря на угрозы.

Министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что посадку в Негеве могут остановить. «12 лет отказа от Негева и игнорирования проблем бедуинов не решить за один день», — сказал Лапид. «Государство Израиль должно сажать деревья на государственных землях, но это не должно наносить ущерб средствам к существованию жителей этого района».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что бедуины устроили беспорядки в ответ на посадку деревьев в Негеве.

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