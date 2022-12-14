Раввина Друкмана госпитализировали из-за ухудшения состояния

Раввин Хаим Друкман, один из ведущих религиозных сионистских раввинов в Израиле, был госпитализирован в среду после того, как в среду его состояние ухудшилось.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

90-летний раввин Друкман находится в тяжелом, но стабильном состоянии с тех пор, как в прошлую пятницу ему диагностировали коронавирус. У него были характерные симптомы и плохое самочувствие. Одновременно с этим он оставался в своем доме в поселке Мерказ Шапира и даже совершал субботние молитвы.

После консультаций с врачами раввина в среду перевели в медицинский центр «Хадасса Эйн Керем» для комплексного обследования и лечения. Семья раввина попросила общественность молиться за выздоровление раввина Хаима Меира Бен Милки. Это не первый случай, когда раввин Друкман заразился COVID. Он вылечился от вируса 10 месяцев назад.

Известно, что раввин Хаим Друкман является видной фигурой среди религиозных сионистов. В детстве он пережил Холокост, после чего вместе с родителями репатриировался в Израиль. Он получил образование в ешиве «Мерказ ха-Рав» в Иерусалиме, где стал одним из самых выдающихся учеников знаменитого раввина Цви-Иегуды Кука. С течением времени он тоже стал раввином и участником движения «Бней Акива». Друкман также активно ведет общественную деятельность.

Ранее стало известно, что знак, запрещающий евреям подниматься на Храмовую гору, вернули на место после того, как его сняли неизвестные. Это было сделано по просьбе главного сефардского раввина Израиля раввина Ицхака Йосефа.

«Курсор» сообщал, что в Израиле растет количество тяжелобольных коронавирусом. Недавно медики провели 4598 проверок на COVID-19, в рамках чего положительные реакции составили 17,92%. Всего удалось обнаружить 824 новых инфицированных.