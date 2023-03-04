Разбито лицо: на шоссе 70 лошадь сбила 8-летнюю девочку

В субботу, 4 марта, на входе в лес Ахихуд, на шоссе 70, выскочила лошадь и нанесла травмы восьмилетней девочке. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении.

Об этом пишет издание News.walla.

По предварительным данным, животное скакало без всадника. На место инцидента вызвали парамедиков (МАДА), которые оказали пострадавшей девочке первую помощь, после чего ее госпитализировали и в медицинский центр Галилеи.

Отмечается, что ребенок получил травмы средней степени тяжести. У девочки разбито лицо.

«Курсор» писал ранее, что 25-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, когда он ездил на лошади посреди открытой местности в региональном совете Беэр-Товия.

Еще мы писали, что в Ашкелоне госпитализировали маленького мальчика, которого укусила лошадь. У ребенка серьезная травма уха. Ребенка доставили в отделение МАДА, где ему оказали первичную помощь и доставили в больницу «Барзилай».

Напомним, что с мужчиной в парке Тель-Авива произошел неприятный инцидент. Его сбила с ног скачущая лошадь и теперь он в больнице в тяжелом состоянии. Полиция начала выяснять обстоятельства происшествия. Пока неизвестного, кто виноват в случившемся, поскольку лошадь убежала и не понятно, чья она была и откуда взялась в парке.

Читайте также, что 10-летний мальчик получил травмы средней степени после падения с лошади в городе Беэр-Шева. Пострадавшего сперва доставили в клинику, а после медики МДА госпитализировали в медицинский университетский центр «Сорока».