В Беэр-Шеве ребенок травмировался после падения с лошади

Пострадавшего сперва доставили в клинику, а после медики МДА и парамедики оказали ему медицинскую помощь и доставили в медицинский университетский центр «Сорока».

Об этом сообщает Maariv.

Ребенок получил травмы головы и живота, больше о его состоянии ничего не сообщается.

Ранее мы рассказывали, что в Хайфе произошло ДТП – под колеса автомобиля попал 10-летний ребенок, когда он проезжал на улице Сдерот Дгания на самокате. На место происшествия прибыла бригада медиков (МАДА), которая оказала помощь ребенку, а после госпитализировала его в медучреждение «Рамбам». Врачи диагностировали у 10-летнего черепно-мозговую травму, а его состояние оценивается как средней степени тяжести. Полицейские уже выясняют обстоятельства аварии.

Также «Курсор» сообщал, что в ТЦ «Ха-Беэр» в Ришон ле-Ционе в игровом комплексе упала 9-летняя девочка и сломала себе руку. Она посетила это место со своей мамой и тремя двоюродными сестрами, чтобы повеселиться на аттракционах.

Одной из девочек захотелось в уборную, куда она пошла с мамой 9-летней, пока ее бабушка присматривала за другими детьми. По возвращении женщина увидела сидящую на полу плачущую дочь, которая жаловалась на сильную боль в руке. Медики диагностировали у нее перелом руки. Владельцы игрового комплекса предложили компенсировать ущерб, но мама пострадавшей решила подать судебный иск и требовать моральную компенсацию в размере 32 тысяч шекелей.

Помимо этого, сегодня, 28 сентября, в Молдове произошло ДТП, в результате которого пострадали 9 израильтян, возвращающиеся с празднования Рош ха-Шана в Умани. Они были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую помощь.