«Разбросаем головы и тела сионистов по вершинам гор»: в Исламском джихаде разразились новыми угрозами

Сын Басаама Саади, арестованного лидера «Исламского джихада», обещает отомстить «сионистам» и обвиняет израильское правительство в травмах своего отца.

Представитель батальона Дженин террористической группировки «Исламский джихад» зачитал речь с угрозами террористических атак против Израиля в ответ на арест лидера «Исламского джихада» Басаама Саади в начале этой недели.

«Мы разбросаем головы сионистов и их тела по вершинам гор», — сказал он.

На видео, приложенном к сообщению с угрозами, видно, как вооруженные террористы стреляют по силам ЦАХАЛа во время предыдущих операций в районе Дженина.

Тем временем сын Саади опубликовал в Facebook обновленную информацию о состоянии своего отца, который в настоящее время содержится в тюрьме Офер.

По словам сына, Саади страдает от синяков и травм по всему телу, особенно от полученного им удара по затылку, вызвавшего сильное кровотечение, и от ужасной головной боли.

Сын Саади возложил ответственность за жизнь своего отца на «оккупационное правительство» и потребовал, чтобы Палестинская администрация и правозащитные организации создали медицинский комитет для наблюдения за состоянием его отца.

Напомним, что два дня назад израильские войска окружили дом Бассема Саади, главы палестинской террористической группировки «Исламский джихад» в Самарии, прежде чем арестовать Саади, его зятя, а также его помощника Ашрафа аль-Джаду.