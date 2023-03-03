Разбрызгал газ: житель Ришон ле-Циона жестоко обошелся с гостями своих соседей

30-летнему жителю Ришон ле-Циона предъявили обвинительное заключение за жестокое поведение по отношению к своим соседям-пенсионерам и их гостям, в частности их внукам и детям.

Об этом пишет mynet.

Поздним вечером, когда 15-летний юноша заходил в подъезд, направляясь в гости к бабушке и дедушке, он встретил их раздраженного соседа. Мужчина повернулся к нему и сказал, что если тот его не пропустит, он его ударит, но подросток усмехнулся и пошел дальше.

Немного позже сосед вышел из своей квартиры, разбрызгал на лестничной площадке перечный газ и скрылся за дверью. Газ распространился и проник в квартиру пожилых соседей, отчего и они, и их гости начали сильно кашлять, а потом у них началась рвота. Пришлось вызывать парамедиков.

И хотя пострадавшие и обратились за медицинской помощью, обвинительное заключение касается лишь угроз соседям, но не ущерба, нанесенного здоровью пенсионеров и их семьи.

«Курсор» писал ранее, что на сотрудника медицинского центра «Бикурофе» в Тель-Авиве напал пациент медучреждения. Мужчина, приехавший в клинику, попросил справку о состоянии здоровья и после отказа врача распылил на него перцовый баллончик.

Еще мы писали, что в школе местного совета Арабе, расположенной в Галилее, случился инцидент, после которого 21 ученик был госпитализирован в медицинское учреждение. Оказалось, что один из школьников принес в учебное заведение и распылил перцовый газ из баллончика.

Напомним, что 37-летней жительнице Хайфы предъявили обвинение в физическом насилии и угрозах своему бывшему возлюбленному. Спор между партнерами возник из-за опеки над кошками.