В Галилее более 20 школьников попали в больницу из-за «опасной шалости»

Серьезных повреждений ученики школы не получили, медики отметили, что окажут им необходимую помощь и отправят по домам.

Сегодня, 21 сентября, в школе местного совета Арабе, расположенной в Галилее, случился инцидент, после которого 21 ученик был госпитализирован в медицинское учреждение.

Об этом сообщает издание «Детали».

Оказалось, что один из школьников принес в учебное заведение и распылил перцовый газ из баллончика. В школу сразу вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА). Детям оказали медицинскую помочь, а потом доставили в медицинский центр «Пория».

В результате опасной шалости пострадали дети в возрасте 11 лет, но у них нет серьезных травм. Парамедики заявили, что обследуют школьников и выпишут.

«Курсор» писал ранее, что муниципалитет Иерусалима запустил новую программу обучения арабскому языку, в рамках которой в этом учебном году 30 школ по всему городу начнут преподавать арабский язык учащимся-евреям.

Еще мы писали, что в нападении на ученицу подозревается директор одной из иерусалимских школ. Полиция проведет допрос и выяснит все подробности, хотя уже известно о полученных материалах, на которых видно, как директор пинал школьницу.

Напомним, что израильская полиция задержала четырех школьниц в возрасте 15 и 16 лет, которые жестоко избили своих сверстниц из Кирьят-Гата. Против нападающих уже возбудили уголовное дело.