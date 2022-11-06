Бен-Гвир и Смотрич выступили с совместным заявлением

Успех на прошедших выборах поддержал и укрепил сотрудничество между религиозными сионистами и партией «Оцма Иегудит».

Лидеры партий «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит» заявили о продолжении сотрудничества и после выборов.

Об этом сообщает Maariv.

В совместном заявлении перед началом коалиционных переговоров Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич озвучили формат, в котором войдут в коалицию.

«Мы не войдем в коалицию по отдельности», — выдвинули они свое условие.

После успеха на выборах партии «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит» сообщили о начале переговоров в попытке сформировать следующее правительство. «Продолжаем большой успех в совместном управлении 14 мандатами и третьим по величине списком в Кнессете», — говорится в заявлении.

«Председатель Религиозной сионистской партии Бецалель Смотрич и председатель «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир договорились продолжать оставаться в общем блоке и обеспечивать полную поддержку вступления в коалицию обеих сторон».

При этом политики подчеркнули, что «привержены тем, кто нас избрал».

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