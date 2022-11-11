Разрешит ли Израиль палестинцам летать на ЧМ по футболу из аэропорта Бен-Гурион? — СМИ

МиД и Управление аэропортов Израиля не смогли предоставить подробную информацию о том, как палестинцы смогут добраться до аэропорта Бен-Гурион.

Израиль и ФИФА опубликовали заявления о прямых рейсах из Израиля в Катар на Чемпионат мира по футбола в конце этого месяца, но с одной большой разницей: ФИФА заявила, что палестинцы будут летать теми же рейсами.

У Израиля и Катара нет дипломатических отношений, но Дохе пришлось разрешить израильтянам присутствовать на турнире в рамках условий ФИФА для его проведения. Частный временный офис в Дохе, который МИД назвало «израильским офисом», будет предоставлять консульские услуги приезжающим израильским футбольным болельщикам. Более 20 000 израильтян уже купили билеты на мероприятие, которое проводится раз в четыре года.

Чартерные рейсы из аэропорта Бен-Гурион в Доху будут выполняться авиакомпанией, имеющей действующие права на посадку в Катаре. Дипломатический источник сообщил, что Royal Jordanian ведет переговоры об эксплуатации линии.

Кроме того, кипрская Tus Airways объявила ранее на этой неделе, что она будет выполнять рейсы из Тель-Авива в Доху с «дипломатической остановкой» в Ларнаке, что означает, что самолет вылетит из Израиля на Кипр, а затем немного подождет на летном поле, прежде чем далее в Катар.

Однако палестинцам обычно не предоставляется доступ в аэропорт Бен-Гурион. Чаще всего они едут в Иорданию, чтобы вылететь международными рейсами.

МИД и Управление аэропортов Израиля не смогли предоставить подробную информацию о том, как палестинцы смогут добраться до аэропорта Бен-Гурион и будет ли им предоставлено специальное разрешение на въезд в Израиль, чтобы вылететь на Чемпионат мира по футболу в Катар.

Однако заявление ФИФА было опубликовано с одобрения МИД. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что «израильтяне и палестинцы смогут вместе летать и вместе наслаждаться футболом.

«Футбол способен объединять людей, он преодолевает все границы, пересекает все границы и способствует единству, как ничто другое. Футбол способен объединять людей, он преодолевает все границы, пересекает все границы и способствует единству, как ничто другое», — сказал он.

Представитель Катара на турнире сказал, что соглашение «иллюстрирует нашу приверженность соблюдению политики ФИФА и требований к проведению турнира, включая право каждого посещать матчи. Это также включает в себя требование о том, чтобы палестинские владельцы билетов и СМИ могли путешествовать на этих чартерных рейсах без ограничений, поскольку они имеют равное право на участие в турнире, который становится особенным, поскольку он является первым чемпионатом мира, который проводится в арабском и мусульманскам мире.

Однако генеральный директор МИД Алон Ушпиз говорил только об израильтянах: «Мы успешно обеспечили все гарантии, включая доступ к консульским услугам для израильтян во время их пребывания в Катаре. Израильтянам наладить связи и поделиться культурным опытом с людьми из нашего региона и всего мира».

Ранее Курсор писал, что израильтяне полетят на ЧМ по футболу первыми в истории «прямыми» рейсами TLV-Qatar. Сообщается, что рейсы будут приземляться на Кипре для «дипломатической остановки», чтобы они не были технически прямыми.

Курсор сообщал, что экс-глава ФИФА признал, что Чемпионат мира по футболу в Катаре был ошибкой. Чемпионат мира по футболу должен начаться 20 ноября в Катаре, первой ближневосточной стране, принявшей глобальное мероприятие.

Наша редакция писала, что посол чемпионата мира по футболу в Катаре попал в скандал, связанный с ЛГБТ. Заявление бывшего спортсмена назвали «вредным и неприемлемым».