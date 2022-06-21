Реакция на выборы: лидеры партий комментируют решение Беннета

Вчера премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид объявили о своем намерении распустить Кнессет, что спровоцирует новые выборы. Это уже будут пятые выборы в Кнессет за три с половиной года.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Депутат от «Ликуда» Мири Регев написала, что Беннет и Лапид были похожи на «обанкротившихся» бизнесменов. «Ваша история окончена. Израильская общественность точно поняла, кто вы. Идти домой», — написала она в Твиттере.

Ее однопартиец, депутат Кнессета Мики Зоар, написал: «Наконец-то это правительство уйдет».

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм», написал в Твиттере, что вскоре «еврейское единство, сионизм и истинный национализм возглавят страну».

Его коллега по фракции, депутат Кнессета Итамар Бен Гвир сказал: «Наконец-то это опасное правительство уходит домой. Мы создадим полностью, полностью правое правительство, которое восстановит безопасность на улицах».

Лидер оппозиционной партии «Яадут а-Тора», депутат Моше Гафни, написал в Твиттере часть традиционного еврейского благословения, чтобы отметить новые начинания.

Председатель партии ШАС, бывший член Кнессета Арье Дери, который ушел из Кнессета в январе в рамках сделки о признании вины в налоговом правонарушении, написал в Твиттере: «Народ Израиля жив!».

Коалиция Беннета, состоящая из восьми партий слева, в последние недели оказалась на грани развала после того, как потеряла большинство из-за выхода из партии Беннета депутата Кнессета Идит Сильман. Также на прошлой неделе депутат Кнессета от «Ямина» Нир Орбах также заявил, что будет голосовать в Кнессете вместе с оппозицией.

Министр юстиции Гидеон Саар написал в Твиттере: «Как я и предупреждал, безответственность некоторых депутатов коалиции привела к неизбежному результату». Саар заявил, что цель предстоящих выборов ясна: «не допустить возвращения Нетаниягу к власти и порабощения страны его личными интересами».

Министр обороны Бени Ганц заявил Kan news: «Жаль, что страна опять будет втянута в выборы. Мы будем продолжать действовать как временное правительство». Позже Ганц написал в Твиттере, что «выборы и периоды нестабильности — это нехорошо, но мы встретим их решительными, поставив граждан Израиля превыше всего».

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг из «Мерец» написала в Твиттере, что «эксперимент удался» — очевидная ссылка на партнерство стольких различных партий, включая РААМ.

Министр здравоохранения и глава «Мерец» Ницан Горовиц заявил: «Это историческое правительство, которое спасло израильскую демократию».

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти. Глава минюста Гидеон Саар, который возглавляет партию «Тиква Хадаша» отреагировал на решение премьер-министра Нафтали Беннета и вице-премьера Яира Лапида распустить Кнессет из-за недееспособности.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.

Еще напомним, что Беннет рассматривает возможность ухода из политики.

Напомним, что подача партийных списков на выборы закроется 8 сентября. До этого проведут праймериз в партиях «Ликуд» и «Авода».