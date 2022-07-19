«Редкая находка»: Израильское общество охраны природы запечатлело удивительную рептилию

Во время похода в горы Эйлата члены Израильского общества охраны природы наткнулись на «очень редкую» находку.
Эколог Общества отметил, что на фото мы видим самку, которая, вероятно, только недавно отложила яйца. Информация о виде рептилии пока не сообщается.
Отметим, что в Израиле обитает более 90 видов рептилий, в том числе 80 не морских видов.
14 % видов рептилий являются эндемичными для Израиля (изредка могут встречаться в соседних странах), в том числе 6 видов эндемичны для северных районов страны и 8 — для южных.
Крупнейшим видом отряда чешуйчатых в Израиле является единственный представитель семейства варановых — пустынный варан (Varanus griseus), достигающий полутора метров в длину и более двух килограммов веса. Немного уступает ему в длине (до 120 см) желтопузик (Ophisaurus apodus) — безногая ящерица, единственный в Израиле вид семейства веретеницевых.
Ранее Курсор писал, что в сети показали ролик, на котором видно, как семейство диких кабанов в Хайфе роется в мусоре из перевернутого контейнера. Примечательно, что на кадрах можно увидеть как взрослых кабанов, так и маленьких поросят.
Напомним, что прекрасного пернатого заметили в Иорданской долине. Так, редкая птичка попала в объектив камеры Амира Балавана из Общества охраны природы.