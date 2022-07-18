В Хайфе дикие кабаны перевернули бак для мусора

Очевидец снял небольшую группу кабанов, которые решили полакомиться мусором в Хайфе. Они перевернули бак и начали есть остатки еды, которые из него вывалились.

В сети показали ролик, на котором видно, как семейство диких кабанов в Хайфе роется в мусоре из перевернутого контейнера. Примечательно, что на кадрах можно увидеть как взрослых кабанов, так и маленьких поросят.

Видео появилось на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Неизвестные совершили акт вандализма в Хайфе!» — в шутку написали администраторы канала.

Напомним, что в Хайфе уже давно сообщают о проблеме с дикими кабанами. Они часто бегают по улицам города, воруют еду из мусорных контейнеров. К счастью, случаи нападения или агрессии в сторону людей чрезвычайно редкие.

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