В Хайфе дикие кабаны перевернули бак для мусора

В сети показали ролик, на котором видно, как семейство диких кабанов в Хайфе роется в мусоре из перевернутого контейнера. Примечательно, что на кадрах можно увидеть как взрослых кабанов, так и маленьких поросят.
Видео появилось на телеграм-канале.
«Неизвестные совершили акт вандализма в Хайфе!» — в шутку написали администраторы канала.
Напомним, что в Хайфе уже давно сообщают о проблеме с дикими кабанами. Они часто бегают по улицам города, воруют еду из мусорных контейнеров. К счастью, случаи нападения или агрессии в сторону людей чрезвычайно редкие.
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