Реформы импорта обеспечат большее разнообразие на полках магазинов Израиля в 2023 году

Израильтяне могут ожидать большего разнообразия на полках магазинов в 2023 году из-за реформ импорта, которые должны усилить рыночную конкуренцию и снизить стоимость жизни.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Торговая палата Израиля провела дипломатический форум на тему недавно принятых в стране реформ импорта, которые изменят сотни стандартов в отношении импортных товаров. Сократив количество бюрократических проволочек и документов, с которыми сталкиваются иностранные производители и импортеры, правительство надеется усилить рыночную конкуренцию в Израиле, тем самым снизив высокую стоимость жизни.

Реформа повлияет на импорт сотен товаров и ослабит бюрократический процесс, с которым сталкиваются производители, надеющиеся ввезти свои товары в страну. Новые стандарты импорта повлияют на продукты питания, продукты, косметику и бытовую технику, обеспечив огромное разнообразие на полках магазинов, потому что производители начнут использовать их в своих интересах.

«Продукты, которые соответствуют нормам основных развитых стран, должны быть полезны и для Израиля. По нашим оценкам, реформа позволит сэкономить около 10% бюрократической нагрузки на импортеров», — сказал Инон Элрой, директор и глава управления промышленного сотрудничества, добавив, что реформы были разработаны для ускорения и упрощения процесса импорта, что еще больше стимулирует иностранных производителей выходить на израильский рынок.

Наряду с импортом новых продуктов в Израиль, особое внимание уделяется привлечению большего количества розничных сетей и брендов в страну стартапов.

«Большинство израильтян все время путешествуют (и видят товары в других странах ‒ прим.ред.), а затем возвращаются и говорят: «Привезите это». Сегодня мы сосредоточены на том, как предложить вещей в правильной пропорции израильскому потребителю», — говорит Цвика Швиммер, генеральный директор Electra Consumer Products.

«Курсор» сообщал, что Libra продвигает ипотечное страхование по рыночным ценам.