Libra продвигает ипотечное страхование по рыночным ценам

В настоящее время Libra предлагает ипотечное страхование по самым низким ценам в Израиле и запускает самое дешевое ипотечное страхование в соответствии со счетом Управления рынка капитала в Казначействе.

Компания, которая до сих пор предлагала базовое страхование (автомобилей и квартир), начинает продавать ипотечное страхование, которое включает страхование жилья и жизни.

С момента своего создания более четырех лет назад компания Libra изменила лицо страховой отрасли в Израиле и стала инициатором таких шагов, как революция в автостраховании с переходом на модель ценообразования на основе километража, страхование домашних животных с онлайн-оплатой претензий и многое другое.

Libra теперь будет предлагать комплексный страховой продукт для ипотечных кредитов, который включает в себя как страхование зданий, так и страхование жизни.

«Libra совершают революцию в ценах на ипотечное страхование. Ипотечное страхование распространяется на много лет. Поэтому важно понимать, какова будет общая стоимость до конца периода страхования. чтобы сэкономить тысячи шекелей вместе с нами благодаря быстрому цифровому процессу», — говорит основатель и гендиректор Этти Элишков.

Ранее Курсор писал, что израильтян предупредили о подорожании еще одной категории продуктов. Новые цены ожидаются с 1 февраля 2023 года.

Курсор также сообщал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Наша редакция писала, что Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.