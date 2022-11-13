Реформы в сфере энергетики: чем завершились бойкоты рабочих электрокомпании

Руководство электрокомпании заявило, что спор урегулирован и сотрудники вернутся к постоянной и штатной работе.

На фоне проблем в реализации реформы в сфере профсоюз рабочих объявил о трудовом споре, который привел к задержке продажи электростанции «Эшколь» и нанесению ущерба различным инфраструктурам, в частности запуску легкорельсового транспорта.

Спор длился около месяца. В воскресенье руководство электрической компании сообщило совету директоров, что успешные и интенсивные переговоры, проведенные генеральным директором компании Меиром Шпиглером и председателем организации рабочих Иегудой Ган Эль, привели к отмене блокировк. Достигнуто соглашение, что рабочие вернутся к регулярной работе.

Генеральный директор электрокомпании Меир Шпиглер заявил, что «политика сотрудничества с рабочим советом зарекомендовала себя отлично. Перед глазами руководства и представителей сотрудников стоит благо компании и стремление оказывать профессиональные и качественные услуги широкой общественности, как личной, так и национальной. Способность к общению и доверие между сторонами легли в основу выхода из кризиса, и я поздравляю с этим и руководство, и рабочий комитет».

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