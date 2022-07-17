Рейс Дубай-Израиль задержан, пассажиры высажены для досмотра телефонов

По неизвестным причинам задержан или отменен вылет рейса в Тель-Авив из аэропорта Дубай. Пассажиры проходят досмотр содержимого смартфонов. Сообщается, что спецслужбы ищут фото со взрывом самолета.

Вылет рейса из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль был задержан. На данный момент нет никакой информации о том, когда он вылетит, если вообще вылетит, а также о причине задержки.

Пассажирам, которые успели сесть в самолет в Дубае до объявления о задержке, было приказано покинуть борт. Их вещи изъяли для досмотра. Обыску подверглись только те пассажиры, которые путешествовали со смартфонами.

Сотрудники службы безопасности потребовали коды доступа к этим устройствам и начали тщательную проверку содержимого мобильных телефонов.

Один из пассажиров рассказал 12 каналу новостей, что «сотрудники ничего нам не сказали, но израильские пассажиры говорят, что это может быть связано с тем, что кто-то прислал фотографию взрывающегося самолета».

Несколько месяцев назад рейс из аэропорта Бен-Гурион, направлявшийся в Турцию, был отменен после того, как несколько пассажиров использовали смартфоны для передачи фотографий взрывающихся самолетов.

«Курсор» писал, что украинский грузовой самолет потерпел крушение в Греции. Самолет украинской авиакомпании, перевозивший груз из Сербии в Иорданию, разбился в 40 км к западу от аэропорта Кавалы. Существует опасность утечки опасных химических веществ.

Также мы сообщали, что Израильские авиалинии обратились с призывом к Саудовской Аравии.