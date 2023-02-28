Смотрич раскрыл подробности госбюджета на 2023-2024 годы

Министр финансов провел пресс-конференцию, на которой представил полную информацию о бюджете и мерах по борьбе со стоимостью жизни.

Во вторник, 28 февраля, министр финансов Бецалель Смотрич провел пресс-конференцию, на которой представил утвержденный правительством бюджет и закон о мероприятиях на 2023-2024 годы.

Об этом информирует Kanal7.

Как известно, в пятницу правительство приняло решение об общем горизонтальном сокращении на 3% в 2023 году, дополнительно на 3% в 2024 году и дополнительно на 1,5% в 2025 году.

«Когда мы вошли в процесс разработки бюджета, мы увидели вызов инфляции, вызов заработной платы. Мы четыре года жили без соглашения о заработной плате в бюджетной сфере. Инфляция требует от нас не нарушать рамки. … Еще одна проблема — это коалиционные соглашения, из которых должны быть выбраны лучшие элементы для экономики. Нам удалось достичь цели в хорошем смысле, мы не нарушим рамки», — сказал Смотрич.

По его словам, правительство поставило несколько целей в области регулирования и бюрократии.

«Я убежден, что мы преодолеем сопротивление Кнессета. Израильская полиция и Армия обороны Израиля получают прибавку, которой не было с момента создания государства. Полиция расширяется, создается Национальная гвардия, увеличивается резервная система. То же касается ШАБАКа и пожарной охраны. Система здравоохранения также была представлена ​​как важная цель», — добавил он.

Как отметил глава минфина, «мы достаточно инвестируем в объединение людей, которые интегрируются в рынок труда».

«Роль правительства заключается в том, чтобы не вмешиваться в рынок и обеспечить его инфраструктурой. Израильское сельское хозяйство должно претерпеть изменения, главным образом, для удовлетворения потребностей израильского общества. Нам есть чему научить и чему поучиться у мира», — подчеркнул Смотрич.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 24 февраля, правительство Израиля утвердило двухлетний бюджет и экономический план, которые должны сохранить стабильность экономики государства.

Также Курсор информировал о том, что правительство утвердило статью в бюджете, которая ударит по пенсионным накоплениям.